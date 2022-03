I prezzi sono tra i più bassi che si siano mai visti prima d’ora in Italia, da Bennet tutti si ritrovano a poter risparmiare molto più di quanto si sarebbe mai pensato, avvicinandosi ulteriormente agli sconti più in voga del periodo.

Il volantino risulta essere attivo solamente nei negozi fisici sul territorio, ricordando comunque che tutti i prodotti sono anche distribuiti nelle condizioni più favorevoli, ciò sta a significare che sono no brand e prevedono anche la garanzia della durata di 24 mesi. I prezzi, tuttavia, sono uguali in ogni singola regione del nostro paese, in modo da essere sempre sicuri di risparmiare al massimo, indipendentemente dalla location.

Bennet: questi sono gli sconti che nessuno si aspettava

Tutte le offerte del volantino Bennet sono assolutamente da capogiro, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale eccellente, condita con prezzi da non credere mai visti prima d’ora. Alcuni dei migliori smartphone in circolazione vanno ad abbracciare la fascia bassissima del mercato, il modello che maggiormente risulta essere appetibile nella campagna, è senza dubbio il Samsung Galaxy A03s, un dispositivo che risulta essere in vendita a soli 129 euro, e che rappresenta il giusto punto di partenza per spendere poco ed avere prestazioni elevate.

L’alternativa ancora più economica, invece, è rappresentata dallo xiaomi Redmi 9AT, un prodotto da soli 99 euro, che prevede prestazioni discrete, ma comunque superiori alla fascia di prezzo di appartenenza. Altre offerte sono raccolte qui.