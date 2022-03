Le offerte che potrete trovare attive da Comet nel periodo corrente, strizzano l’occhio a tutti gli utenti che stavano cercando la migliore occasione per spendere poco, ed allo stesso tempo accedere a prodotti dalla qualità superiore alla media.

Il volantino attuale non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita della merce presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro.

Comet è fuori di sé: queste offerte sono incredibili

Ultimi giorni di disponibilità di una delle campagne promozionali più apprezzate del periodo corrente, al suo interno gli utenti possono trovare sconti importanti sui migliori smartphone, tra cui spicca il foldable più amato, il Galaxy Z Flip3. Il prodotto, infatti, viene proposto ad un prezzo finale di soli 749 euro, ed è sicuramente da acquistare subito se amanti di tale tecnologia.

Le alternative proposte da Comet sono più economiche, e vanno a toccare anche galaxy S20 FE, disponibile a 399 euro, come anche Galaxy A52s, Honor 50 disponibile a 499 euro, per finire con Redmi Note 10 e 10Pro, Honor 50 Lite, Galaxy A12, Redmi 9C o similari. Tutti i prodotti elencati sono distribuiti alle solite condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 2 anni e la variante no brand, ovvero con aggiornamenti decisamente tempestivi. Per conoscere da vicino il volantino, ricordando comunque la piena disponibilità anche sul sito ufficiale, correte subito a premere questo link.