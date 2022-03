Samsung sembra anticipare grandi cose dal Samsung Galaxy Z Flip 4, con il telefono che probabilmente venderà molto di più del Samsung Galaxy Z Flip 3. Questo secondo Ross Young (un buon leaker), che afferma che Samsung prevede di creare 8,7 milioni di display per il telefono nel 2022, rispetto ai 5,1 milioni per Z Flip 3 nel 2021.

Si tratta di unità schermo, non unità telefoniche e poiché questi telefoni hanno due display, la quantità potrebbe non corrispondere alle vendite effettive previste. In ogni caso, ciò significa che nel suo primo anno verranno prodotte molte più copie del Samsung Galaxy Z Flip 4 rispetto allo Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 4 arriverà quest’anno

Questa perdita ci fornisce anche un’indicazione di quando sarà disponibile il Samsung Galaxy Z Flip 4, dal momento che Young indica che le spedizioni di pannelli inizieranno ad aprile, che è lo stesso lasso di tempo in cui il Samsung Galaxy Z Flip 3 è stato rilasciato l’anno scorso.

Ciò indica che la produzione del Galaxy Z Flip 4 è nei tempi previsti e molto probabilmente arriverà un anno dopo il Samsung Galaxy Z Flip 3, ovvero ad agosto o intorno ad agosto. Questa perdita non fornisce alcuna idea del motivo per cui si prevede che il Samsung Galaxy Z Flip 4 venderà così bene, ma possiamo fare una stima plausibile.

Secondo Display Supply Chain Consultants, il Samsung Galaxy Z Flip 3 è il pieghevole più popolare dell’azienda. Di conseguenza, il prezzo giocherà sicuramente un ruolo significativo nel successo previsto del Samsung Galaxy Z Flip 4. Ma questo non spiega perché Samsung si aspetta che superi il modello attuale.

Quindi, mentre è improbabile che il Samsung Galaxy Z Flip 4 sia il telefono pieghevole più interessante del 2022, potrebbe essere il più venduto.