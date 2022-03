In questo momento, una build strana e terrificante sta devastando Elden Ring in PvP. Dovresti scappare se noti qualcuno emergere nel tuo gioco e darsi fuoco all’istante. Il costrutto Death Blight è praticamente invincibile e sta terrorizzando la comunità.

In poche parole, puoi usare la spada maledetta Eclipse Shotel di Elden Ring insieme all’incantesimo Peccato mortale per spazzare via chiunque nelle tue vicinanze. L’incantesimo accende l’incantatore, infliggendo danni sia a lui che a ciò che lo circonda.

Elden Ring è un enorme successo ma i giocatori sono infuriati

La skill Death Flare dell’arma Eclipse Shotel infligge la malattia mortale ai nemici. I due si uniscono per formare un terribile costrutto che è praticamente inarrestabile. I giocatori sono comprensibilmente infuriati; il subreddit di Elden Ring pullula di giocatori che chiedono a FromSoftware di sistemare la faccenda.

È fondamentale sottolineare che questo è molto probabilmente un bug, che la comunità di Elden Ring vorrebbe che FromSoftware risolvesse il prima possibile. Alcuni utenti su Reddit hanno documentato il loro incontro con il giocatore che si auto-immola, sconfiggendolo usando un incantesimo. Un altro modo che hai di sopravvivere alla battaglia contro un nemico che utilizza questa build è tenerti a distanza o nasconderti, anche se potrebbe volerci del tempo prima che l’invasore abbandoni la partita.

Se vuoi provare la build Death Blight prima che sia risolta (e chissà quanto tempo ci vorrà), l’Eclipse Shotel si trova a Castle Sol. Vai semplicemente all’altare nell’angolo sud-est del castello. Nel frattempo, Fire’s Deadly Sin può essere trovato sulle scogliere a sud-est di Windmill Heights, a sud del villaggio di Windmill.