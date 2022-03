Il produttore cinese Vivo ha da poco annunciato per il mercato indiano un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo iQOO Z6 5G, un gaming phone con delle buone caratteristiche un prezzo di circa 200 euro al cambio attuale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia un nuovo gaming phone in India, il nuovo iQOO Z6 5G

Vivo annuncia solitamente i suoi gaming phone con il suo sub brand iQOO. Come già accennato, in particolare, l’ultimo ad essere stato presentato in queste ore in India è il nuovo iQOO Z6 5G. Il prezzo al cambio è davvero basso e conveniente, dato che si tratta di circa 200 euro al cambio o anche meno. Nonostante questo, le specifiche tecniche sono di tutto rispetto.

Sul fronte troviamo ad esempio un display con tecnologia IPS LCD da 6.58 pollici di diagonale con una risoluzione pari al FullHD+ e non manca una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il processore prescelto è il SoC Snapdragon 695, il quale è accompagnato da tagli di memoria da 4 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Il nuovo smartphone a marchio iQOO può contare su una grande batteria da 5000 mAh adatta per le lunghe sessioni di gaming e con supporto alla ricarica rapida da 18W. È inoltre presente un sistema di raffreddamento a liquido a cinque strati. Il comparto fotografico è composto da tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP. Il sistema operativo presente a bordo è Android 12 con l’interfaccia utente Funtouch OS 12. Troviamo infine il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e il sensore per le impronte laterale.