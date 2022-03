Nuove pazzesche offerte vi attendono da Carrefour, il volantino convince tutti gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proponendo una serie di offerte speciali con prezzi sempre più bassi ed assolutamente convincenti, anche applicati su smartphone di fascia alta.

Il volantino spinge all’acquisto di nuovi prodotti, portando con sé tantissimi sconti speciali, ed applicandoli sui migliori modelli in circolazione. Gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, non sarà possibile effettuarli direttamente online sul sito ufficiale, o da altre parti in Italia.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, correndo ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Carrefour, le occasioni sono stupefacenti

Carrefour continua a stupire con una campagna promozionale di pregevole fattura, impreziosita da prezzi veramente più bassi del normale su alcuni dei migliori prodotti in circolazione. Tra questi notiamo, infatti, la presenza di una riduzione importante pensata per festeggiare la Festa del Papà del 19 marzo 2022; nel corso di questo avvenimento, milioni di figli provvederanno a fare un regalo al proprio genitore, nella maggior parte dei casi non particolarmente costoso.

Ecco allora che Carrefour ha pensato di proporre uno smartwatch, di un brand effettivamente sconosciuto, al prezzo finale di soli 17,90 euro. Non è la classica “cinesata”, ma è un modello che raccoglie tutte le specifiche e le funzioni desiderate, tra cui un display touchscreen IPS LCD a colori, richiedendo un esborso non particolarmente elevato.

Se volete gli sconti del volantino Carrefour direttamente sul vostro smartphone, allora dovete collegarvi qui.