Sky punta molto in questa seconda parte di stagione. Con il ritorno delle competizioni europee e delle loro fasi finali, la pay tv vuole dare nuova linfa ai suoi palinsesti, considerata l’assenza di gran parte delle partite di Serie A.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

La mancata esclusiva della Serie A ha portato Sky ad una rivalutazione netta della sua politica commerciale. A differenza del recente passato, anche per non perdere il suo ampio bacino di clienti, la tv satellitare è stata costretta ad una netta rimodulazione dei costi, con tariffe mai così improntate verso il ribasso.

I clienti che decidono di attivare un piano con Sky, ad esempio, avranno grandi benefici per il ticket Calcio. Il pacchetto, infatti, prevede una quota mensile dal valore di soli 5 euro per tutti gli abbonati. Per coloro che già sono clienti, inoltre, questo ticket può essere anche a costo zero.

Ulteriore beneficio è quello relativo al pacchetto dello Sport. Il pacchetto che tra le sue tante esclusive prevede le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA avrà ora per gli abbonati un prezzo pari a 16,90 euro ogni mese.

I nuovi listini smart si completano anche con le offerte per il Cinema, il cui nuovo prezzo sarà di 10,90 euro al mese e per il ticket Intrattenimento, il cui nuovo costo è ora pari a 14,90 euro. Nelle iniziative di Sky è inoltre previsto anche il decoder di nuova generazione Sky Q a costo zero.