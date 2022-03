Benzina e Diesel: ecco quanto costa realmente il carburante in Italia

Il costo del carburante continua ad oltrepassare il limite, dopo aver superato addirittura i 2 € al litro durante le scorse settimane. Ora si va ben oltre i 2,35 € per ogni litro di diesel o benzina versato nel serbatoio delle auto dei poveri automobilisti italiani, i quali ormai si sentono rassegnati.

L’intervento del governo quindi dovrebbe arrivare secondo l’opinione di molte persone, soprattutto per quanto riguarda le varie tasse e accise che pesano sul prezzo della benzina per oltre il 70% del suo prezzo finale.

Ricordiamo infatti che l’elevata pressione fiscale in Italia risulta la causa principale dell’innalzamento dei costi di benzina e diesel al distributore. In Europa nessuno è tassato come i cittadini italiani, i quali ogni anno contribuiscono alle casse dello Stato con tasse che incidono per il 64,5% sul prezzo finale del carburante.

Benzina e diesel: il caro prezzi è alle stelle, ma qual è il reale costo del carburante?

Secondo quanto riportato dei principali organi di informazione, sottraendo l’aggravio fiscale portato dalle accise, il prezzo della benzina e del gasolio scenderebbe vertiginosamente. Il 27% del prezzo della benzina è infatti portato dall’agenzia londinese Platts, che genere l’omonima tassa che influisce dunque sul prezzo all’ingrosso nel mercato internazionale.

Il 32% del costo del diesel ad esempio deriva proprio dal platts. Sarebbe quindi tutto normale però se non ci fosse la combinazione catastrofica tra accise e IVA, entrambe determinanti il 64,5% del prezzo della benzina e 58,5% del prezzo del diesel.

Senza tassazione dunque il prezzo netto del carburante per gli automobilisti sarebbe di 0,87 € per la benzina e di 0,88 € per quanto riguarda il gasolio. Per quanto riguarda invece il gpl, si parlerebbe di 0,55 €.