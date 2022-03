Prezzi benzina e diesel: ecco come fare per pagare solo 1.34 al litro in Italia

Il caro che sta riguardando i prezzi del carburante avrebbe dell’incredibile soprattutto per quanto riguarda l’Italia. Infatti il bel paese sarebbe il più caro dal punto di vista dei costi di diesel, benzina e tutti gli altri carburanti che derivano dal petrolio.

Secondo quanto riportato infatti, i prezzi avrebbero superato anche i 2.350 al litro, con il diesel e la benzina praticamente appaiati allo stesso prezzo. Costi mai visti prima d’ora, sui quali partecipano in maniera attiva anche le tasse e soprattutto l’IVA. In molti però hanno riferito di aver trovato un posto in Italia che consentirebbe di poter fare il pieno sfruttando prezzi d’altri tempi.

Caro benzina: a Livigno è zona franca, niente tasse e prezzo al di sotto degli 1.5 euro per ogni litro

Se in Friuli gli automobilisti vanno in Slovenia per fare il pieno di benzina, ci sarebbe un altro posto in Italia che starebbe attirando gran parte dei cittadini residenti nei comuni limitrofi.

Stiamo parlando di Livigno, comune situato in Alta Valtellina, dove il costo medio del carburante è di circa un euro in meno rispetto al resto dell’Italia. Qui infatti non vengono calcolate le accise ma soprattutto il costo aggiuntivo provocato dall’IVA. I prezzi secondo gli ultimi rilievi equivalgono a 1,482 al litro per la benzina, di 1,437 per il diesel.

L’aumento dei clienti rilevato dai distributori a Livigno ha fatto scattare l’allarme. È stato infatti imposto un limite di rifornimento. Oltre al proprio pieno sarà infatti possibile riempire una tanica da 10 litri ulteriori. E voi abitate nelle vicinanze?