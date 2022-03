Samsung sfoggia brevetti sempre ricchi di idee originali e innovative. La maggior parte dei suoi documenti descrive smartphone pieghevoli differenti tra loro per la presenza di caratteristiche ancora inedite. Uno dei più recenti, ad esempio, mostra uno smartphone con display flessibile rotante e trasparente.

Samsung: l’azienda pensa a un pieghevole davvero particolare!

Le serie di smartphone Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip sono tra le più apprezzati dal pubblico del colosso sudcoreano ma presto il loro primato potrebbe essere stroncato dall’arrivo di pieghevoli ancora più interessanti.

I modelli fino ad ora brevettati dal colosso sono numerosi e tutti hanno dato modo di conoscere dettagli che potrebbero rinnovare il settore degli smartphone flessibili. Quest’ultimo dispositivo apparso in brevetto, però, sembra riscuotere un successo particolare per via del display.

Samsung potrebbe presentare in futuro un nuovo pieghevole il cui display, oltre ad essere in grado di estendersi e occupare l’intera superficie posteriore, potrebbe assumere una posizione differente e “trasformare” lo smartphone in una sorta di laptop.

Inoltre, il display potrebbe distinguersi poiché trasparente. Più volte il colosso ha manifestato il suo interesse nei confronti di smartphone con display trasparenti ma fino ad ora nessun dispositivo presentato ha sfoggiato tale caratteristica.

L’arrivo di smartphone pieghevoli inediti potrebbe essere davvero vicino. Samsung potrebbe presto rilasciare dispositivi interessanti contro i quali dovranno fare i conti i colossi rivali. Apple, probabilmente pronta a lanciare il suo primo iPhone pieghevole soltanto nel 2023, dovrà impegnarsi per poter stroncare il colosso sudcoreano anche nel settore dei dispositivi flessibili.