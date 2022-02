Samsung ha ben due foldable, aziende attive nel campo Android si sono adeguate. Ma in tutto questo dove sta la tanto decantata innovazione Apple? Non esiste al momento un iPhone pieghevole.

Nessuno può sapere come sarà esattamente un ipotetico futuro modello. Ma c’è chi lo ha immaginato con un video concept che se confermato ufficialmente potrebbe dichiarare sold-out nel giro di pochi minuti. Ecco come hanno immaginato il design alcuni nostri connazionali.

iPhone pieghevole: non esiste ma se fosse quello del video sarebbe fantastico

Servirà ancora del tempo prima di poter mettere le manu su un foldable made by Apple. L’impazienza aumenta al punto che Antonio De Rosa, titolare di ADR Studio con uffici in Italia, Singapore e Tailandia, ha cercato di buttare giù una prima bozza concettuale del futuro device.

Immaginato come un potenziale iPhone Air potrebbe verosimilmente rappresentare la chiave di volta contro aziende ormai formalmente riconosciute in questo mercato. Un concept interessante che palesa un device sottilissimo ed ergonomico. La versatilità sarebbe il suo punto forte in ogni senso.

De Rosa lo immagina munito dell’ultimo ritrovato elettronico M1 già apprezzato su MacBook Air e Mac Mini. Improbabile che l’implementazione di un così potente componente possa trovare posto su uno smartphone essendo nato per ben altre applicazioni.

Il form factor è eccezionale. Un pieghevole a conchiglia munito di un piccolo display esterno con fotocamere multiple. Nessuna interfaccia esterna come Lightning o USB Type-C accompagnano il video.

Non sembra esserci nessuna piega nel display per una continuità solo immaginabile ai tempi nostri in cui ancora si lotta per garantirà un’esperienza d’uso senza “scalini”. Per nulla scontato che Apple riesca a soprassedere al problema con una soluzione imminente. Ma in fondo si tratta solo di un concept iPhone che non ha la pretesa di essere applicato al mercato. Buona visione me diteci che ve ne pare.