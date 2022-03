Sebbene Oppo e OnePlus siano ancora marchi diversi, la società dietro di loro si è fusa e questa nuova entità unita aveva precedentemente promesso un telefono OnePlus con una ricarica rapida da 150 W. Quel telefono sembra essere in arrivo ora. Secondo MySmartPrice, un telefono OnePlus con ricarica rapida da 160 W è stato visto ricevere l’autorizzazione normativa in Cina, il che implica che un lancio è imminente. Il telefono ha anche la connettività 5G, secondo l’elenco.

È probabile che 160 W corrispondano a 150 W nell’elenco delle specifiche reali, come ha rivelato la nota fonte Digital Chat Station, e tutti gli indicatori indicano che questo è il device che Oppo ha annunciato a metà alcune settimane fa.

OnePlus rilascerà un nuovo device presto

Quello che non sappiamo è come verrà chiamato il telefono. Oppo ha dichiarato alla conferenza stampa del MWC 2022 che non ci sarà un OnePlus 10 che si unisce a OnePlus 10 Pro. Nel frattempo, all’inizio di questo mese, sono trapelate le fotografie di un misterioso smartphone OnePlus che sembra molto diverso da OnePlus 10 Pro. Al momento, non è chiaro cosa stiano combinando Oppo e OnePlus.

Secondo Digital Chat Station, il prossimo telefono sfoggerà un display da 6,7 ​​pollici e sarà alimentato dalla CPU MediaTek Dimensity 8100, oltre a una fotocamera posteriore con triplo obiettivo. Non sembra che questo telefono misterioso sarà il primo sul mercato con una ricarica rapida da 150 W, dato che Realme GT Neo 3 dovrebbe essere lanciato prima della fine del mese.

Secondo quanto abbiamo sentito finora, il telefono OnePlus avrà una batteria da 4.500 mAh e sarà in grado di caricarsi da zero al 100 percento in soli 15 minuti. Ci è stato promesso che la batteria mantterrà almeno l’80% della sua piena capacità dopo 1.600 ricariche, quindi la salute della batteria a lungo termine non dovrebbe essere un problema.