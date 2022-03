Sebbene la serie Galaxy S di Samsung riceva la maggior attenzione di marketing durante tutto l’anno, la serie Galaxy A di fascia media è sempre stata la vera bestseller dell’azienda. Nelle ultime settimane, fughe di notizie, voci e certificazioni di sicurezza elettronica dei futuri telefoni Samsung Galaxy A33, A53 e A73 sono state avvistate, suggerendo un debutto imminente, e ora una fuga di notizie conferma ufficialmente quando potremo vederli.

La fuga di notizie proviene dal leakster più famoso del settore, evleaks, che ha condiviso su Twitter un volantino promozionale per il prossimo evento Galaxy A di Samsung. Secondo Samsung.com, la prossima gamma di smartphone della serie Samsung Galaxy A 2022 dell’azienda sarà presentata il 17 marzo 2022, ovvero giovedì prossimo. Per contestualizzare, anche i Samsung Galaxy A52 e A72 dell’anno scorso sono stati rilasciati a livello globale il 17 marzo.

Samsung prepara le sorprese per i propri utenti

Il poster non nomina o indirizza chiaramente nessuno dei punti salienti della serie Samsung Galaxy A 2022, ma utilizza piuttosto un design grafico sottile per farlo. Secondo i teaser grafici sul cartellone pubblicitario, la serie Samsung Galaxy A avrà uno schermo e una fotocamera migliorati rispetto al suo predecessore, maggiori capacità di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione e resistenza all’acqua per la gamma Galaxy A 2022.

Poiché l’enfasi dell’evento quest’anno sarebbe il Samsung Galaxy A33, A53 e A73, Samsung ha deciso di far debuttare tranquillamente la scorsa settimana i telefoni Samsung serie A entry-level, il Samsung Galaxy A13 e A23. Nonostante siano smartphone entry-level, questi due dispositivi hanno molto da offrire agli utenti che non vogliono spendere molti soldi.

Sia il Samsung Galaxy A13 che l’A23 hanno una maggiore durata grazie alla protezione Corning Gorilla Glass 5 per il display anteriore (la stessa del Galaxy Note 9), una batteria a lunga durata da 5000 mAh, capacità di ricarica più veloci di 25 W (le stesse del Galaxy di punta standard). S22) e fotocamere migliori. Se gli smartphone entry-level di Samsung quest’anno hanno tanto da offrire, sarà interessante vedere cosa ha in serbo l’azienda per le sue opzioni di fascia media nel 2022.