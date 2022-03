Substack, una piattaforma di newsletter in abbonamento online, ha annunciato oggi il rilascio di un’app di lettura iOS. L’azienda ha affermato in un post sul blog che annunciava il rilascio della nuova app “Substack Reader” consolidando tutti gli abbonamenti Substack in un’area in cui puoi leggere i contenuti degli scrittori che segui. Substack afferma che il nuovo software aiuterebbe gli scrittori a interagire meglio con i loro lettori, dando loro anche un maggiore controllo sul loro contenuto e sulla mailing list.

Secondo l’azienda, l’obiettivo principale dell’app è fornire agli utenti un modo semplice per leggere i contenuti e trovare nuovi scrittori su Substack. Puoi anche salvare le tue newsletter in una casella di posta separata e ricevere notifiche quando uno scrittore a cui ti sei iscritto pubblica un nuovo pezzo.

Substack si aggiorna con tante novità

Quando avvii l’app, vieni trasportato nella tua casella di posta, che mostra le nuove e-mail di tutti gli autori a cui ti sei iscritto. Quando fai clic su un post, puoi visualizzare e pubblicare commenti utilizzando la barra di navigazione in basso. C’è un’opzione di ricerca nella home page principale in cui puoi cercare o visualizzare gli scrittori in primo piano. Dall’area di ricerca, puoi anche sfogliare materiale per categoria, come tecnologia, politica, viaggi, podcast, arte e altro ancora. Un collegamento alla libreria è disponibile anche nella barra di navigazione, dove puoi accedere ai tuoi blog e podcast precedenti, nonché gestire le tue iscrizioni a pagamento e gratuite.

Substack intende aggiungere nuove funzionalità e funzionalità all’app man mano che la sviluppa, sottolineando che questa è solo l’edizione iniziale. Gli utenti possono attualmente iscriversi a una lista d’attesa per il lancio di Android, secondo l’azienda. L’annuncio di oggi segue la recente rivelazione di Substack che sta testando i caricamenti di video in beta privata.

Il rilascio del nuovo software molto probabilmente aiuterà Substack a competere con altre aziende nel settore delle newsletter in continua espansione. Facebook e Twitter hanno lavorato per integrare le newsletter nelle loro offerte, con Facebook che ha introdotto lo scorso anno il suo concorrente “Bulletin” Substack.