Gli sconti di Comet sono davvero da pazzi e possono far risparmiare tutti gli utenti che decidono di affidarsi al sito ufficiale, o anche ai negozi fisici, per gli acquisti relativi ai nuovi prodotti di tecnologia generale, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo.

Se volete essere sicuri di risparmiare, il consiglio è di valutare l’acquisto prima sul sito ufficiale, in quanto spesso le cifre sono addirittura inferiori rispetto al negozio, e sono anche disponibili più modelli tra cui effettivamente scegliere. La spedizione presso il domicilio, in questo caso sarà sempre gratuita al superamento dei 49 euro, come valore complessivo dell’ordine.

Comet: che prezzi bassi nel nuovo volantino

Comet ha recentemente presentato al pubblico una campagna promozionale a dir poco imprevedibile, poiché punta fortissimo sulla fascia media, garantendo in cambio un risparmio che superi di gran lunga le aspettative del consumatore finale. Il prodotto più costoso dell’intero volantino, al netto dei Galaxy S22, è sicuramente il Galaxy Z Flip3, il foldable più amato dagli italiani, viene commercializzato al prezzo finale di soli 749 euro, e rappresenta il punto forte di una delle campagne più amate del momento.

In alternativa si trovano tanti modelli decisamente più economici e maggiormente alla portata delle tasche di milioni di noi, quali sono Galaxy S20 FE a soli 399 euro, ma anche Redmi Note 11S, Honor 50 Lite, Honor 50, Galaxy A52s, Redmi Note 10 Pro, 11 Lite o similari. Tutti i prodotti sono scontati anche online, scopriteli a questo indirizzo.