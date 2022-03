Il volantino Comet riesce ancora una volta a stupire gli utenti italiani, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente in grado di proporre al pubblico prezzi quasi da saldo, attivati sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Tutte le migliori riduzioni di prezzo, non presentano limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio; in altre parole dovete sapere che gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche sul sito ufficiale, oltre che in ogni singolo negozio in Italia. A differenza di quanto vediamo da MediaWorld o da Expert, ricordiamo inoltre che le spedizioni presso il domicilio sono sempre gratuite, nel momento in cui l’ordine complessivo dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Comet: questi sono i prezzi più bassi del momento

Sconti davvero da non perdere vi attendono in tutti i punti vendita Comet sul territorio nazionale, riuscendo difatti a spendere poco o niente anche su dispositivi di fascia altissima. Osservando prima di tutto questi, notiamo la presenza, oltre ai Galaxy S22, anche di un bellissimo Samsung Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 749 euro.

Le migliori occasioni, tuttavia, si riscontrano nel momento in cui le cifre iniziano a diminuire, parliamo infatti di Samsung Galaxy S20 FE in vendita a soli 399 euro, come anche di 299 euro per il Redmi Note 11s, Honor 50 a 499 euro, Honor 50 Lite a soli 249 euro, oppure per finire con modelli decisamente più economici, quali sono Galaxy A12 e A52s, Redmi Note 10 Pro e 11 Lite. I dettagli del volantino sono raccolti direttamente qui.