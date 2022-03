Se stavi aspettando l’arrivo di Windows su Steam Deck, abbiamo una buona notizia: Valve ha appena rilasciato una serie di nuovi driver che ti permetteranno di caricare una nuova installazione di Windows 10 sulla sua nuova console portatile, anche se il supporto per Windows 11 potrebbe richiedere un po’ più di tempo.

L’annuncio è stato fatto in un post sul blog di Steam giovedì e, sebbene sia stato inaspettato, è sicuramente il benvenuto. La GPU AMD, così come i componenti Wi-Fi e Bluetooth, sono tra i principali driver inclusi nell’aggiornamento. Secondo il post, i driver audio di AMD e di altri partner saranno presto disponibili, ma il nuovo driver Bluetooth consente di collegare un auricolare Bluetooth.

Valve permette a chiunque di installare Windows su Steam Deck

Prima di essere troppo emozionati per la notizia, sappiate che gli aggiornamenti di Windows on Deck non supportano ancora il dual-boot, quindi dovrai eseguire un’installazione completa di Windows sulla console per sostituire SteamOS. Sebbene Windows 11 sia il nuovo sistema operativo più in voga in questo momento, dovrà aspettare ancora un po’ prima di arrivare allo Steam Deck.

Valve afferma inoltre che queste nuove risorse vengono rilasciate “così come sono” e che Valve non fornirà supporto ufficiale per Windows on Deck se qualcosa va storto. L’installazione di un nuovo sistema operativo su hardware per cui non è stato progettato di solito invalida qualsiasi supporto o garanzia sul dispositivo, soprattutto perché far funzionare un sistema operativo su hardware sconosciuto spesso richiede modifiche che possono interferire con le aspettative di un dispositivo il comportamento.

Valve è stata piuttosto rilassata nel consentire agli utenti di fare quello che vogliono con Steam Deck, ma manomettere il sistema operativo di un dispositivo è un grosso problema, quindi provalo solo se sai cosa stai facendo e non ti dispiace perdere soldi.