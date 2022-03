TIM ha presentato alcune importanti novità per tutti i suoi clienti nel corso di queste settimane. Il provider italiano nel 2022 punterà molto sullo sviluppo definitivo delle reti 5G con l’obiettivo di estendere le reti internet di nuova generazione nel maggior numero di città in Italia. L’avvio della tecnologia del 5G porta però ad una serie di conseguenze tra cui anche la dismissione delle reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

Il gestore italiano già ha fatto partire questa fase di disimpegno verso il 3G. A tal proposito, il provider sta già ritirando in tutta Italia le SIM con capacità minore di 128k. Molti clienti che si servono di questo vecchio modello di schede dovranno provvedere ora alla sostituzione presso gli store ufficiali del gestore. Il prezzo per la sostituzione della SIM sarà di 15 euro.

Gli abbonati che provvedono alla sostituzione della schede riceveranno una SIM aggiornata, utile per la navigazione per mezzo della tecnologia 4G e 5G. Il prezzo che gli utenti impegneranno in sede di cambio SIM sarà restituito sotto forma di credito residuo. Al tempo stesso, gli abbonati riceveranno anche consumi senza limiti per le chiamate voce per un mese.

I clienti che non si impegneranno nel cambio delle SIM da qui alle prossime settimane non avranno la possibilità di utilizzare i servizi di rete a partire da aprile. Non sono previste sostituzioni delle schede per chi ha già una SIM con capacità pari o superiore a 128k, data la compatibilità con le reti 4G.