Elon Musk pubblica una foto svelandoci chi è in realtà Satoshi Nakamoto, inventore di Bitcoin. Una rivelazione che potrebbe avere dell’incredibile.

Bitcoin: Satoshi Nakamoto

L’inventore di Bitcoin, un nome che da anni è avvolto nel mistero. Nessuno conosce la vera identità di Satoshi Nakamoto, nonostante in tanti abbia provato a dargli un volto.

Per creare Bitcoin occorrevano delle competenze informatiche eccezionali che solo poche persone al mondo possiedono. Persone che si potrebbero contare sulle dita di una mano, su una popolazione di 8 miliardi.

Non solo, oltre a saper programmare in modalità ‘God’ occorre esserne dei guru di economia e finanza.

Il progetto di Bitcoin è qualcosa di incredibile, fuori dagli schemi, una moneta virtuale decentralizzata che non risponde alle banche mondiali.

Fino ad oggi si ritiene che l’inventore sia l’informatico Nick Szabo, cittadino americano di origine ungherese, che già anni prima mise le basi teoriche e programmo successivamente Bit Gold, che viene considerato il predecessore dei Bitcoin.

Elon Musk rilancia una nuova teoria

Se ad oggi c’è una cosa su cui siamo sicuri è che l’inventore di Bitcoin è incredibilmente ricco.

Satoshi Nakamoto possiede circa 980 mila Bitcoin, al cambio attuale sono –35019557160,00-, insomma molti miliardi (35).

Questi 980 mila Bit coin non sono mai stati scambiati con altre valute o prelevati, ma sono li fermi dal giorno della creazione di questa incredibile moneta.

Viene spontanea un domanda: A chi non farebbero gola tutti questi soldi? perché non sono mai stati prelevati? La risposta potrebbe essere questa: semplicemente perché il proprietario o i proprietari non ne hanno bisogno.

C’è una teoria secondo cui Bit coin potrebbe potrebbe essere un lavoro richiesto su commissione. Quindi Nick Szabo potrebbe averci lavorato sopra ma non essere lui il proprietario.

Elon Musk, attraverso una foto pubblicata su Twitter, afferma che Satoshi Nakamoto potrebbe essere un acronimo riconducibile a 4 grandi aziende, le vere creatrici di Bitcoin!

Le aziende sarebbero Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola. Si tratta di quattro Big del campo dell’elettronica, già incredibilmente ricche e questo spiegherebbe il perché dei 35 miliardi mai riscattati.

Il nome sarebbe cosi composto: Sa(msung)Toshi(ba)Naka(michi)Moto(rola), ed ecco apparire Satoshi Nakamoto il famoso inventore di Bitcoin!