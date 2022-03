Netflix: disastro di serie tv, tra quelle cancellate è coinvolta anche la Marvel

Il colosso Netflix si è trasformato in un vero e proprio Sterminator, solo che in questo caso anziché rimuovere muschi e annerimenti, sono stati eliminati una sfilza non indifferente di titoli. Vi avvertiamo, tra serie tv e film scomparsi, rimarrete senza dubbio delusi.

Netflix: questi titoli scompariranno per sempre dalla piattaforma

Partiamo dalle serie tv cancellate. Tra queste vi sono:

Marvel’s Daredevil (Serie TV)

Marvel’s Iron Fist

Marvel’s Jessica Jones (Serie TV)

Marvel’s Luke Cage (Serie TV)

Marvel’s The Defenders (Serie TV)

Marvel’s The Punisher (Serie TV)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Serie TV)

Pose (Serie TV)

Il caso O. J. Simpson (Serie TV)

L’assassinio di Gianni Versace (Serie TV)

Soundtrack (Serie TV)

The Dragon Dentist (Serie Anime)

Julius Jr. (Serie TV Kids)

Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici (Serie TV Kids)

Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi! (Serie TV Kids)

Come dicevamo, la piattaforma non ha risparmiato nessuno. Difatti scompariranno anche moltissimi film come per esempio: