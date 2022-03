Mentre Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina, una barricata digitale si è alzata tra la Russia e il mondo. La situazione ha costretto la Russia a chiudere le frontiere di Internet, che una volta era visto come un modo per integrarla nella comunità globale.

Anche TikTok e Netflix stanno sospendendo i loro servizi nel Paese. Facebook è stato bloccato. Twitter è stato parzialmente bloccato e il futuro di YouTube è in dubbio. Apple, Samsung, Microsoft, Oracle, Cisco e altri si sono ritirati o si sono ritirati completamente dalla Russia. Anche i videogiochi online come Minecraft non sono più disponibili.

Le azioni hanno trasformato la Russia in uno stato digitale murato simile a Cina e Iran, che controllano strettamente Internet e censurano i siti web stranieri. Internet cinese e Internet occidentale sono diventati quasi completamente separati nel corso degli anni, con pochi servizi sovrapposti e poche comunicazioni dirette. In Iran, le autorità hanno utilizzato i blackout di internet durante le proteste.

L’allontanamento della Russia è una sconfitta per la convinzione occidentale, un tempo detenuta dall’Occidente, che Internet sia uno strumento per la democrazia che porterebbe i paesi autoritari ad aprirsi.

Un futuro pieno di censure

“La visione di un Internet libero e aperto non esiste più“, ha affermato Brian Fishman, un membro anziano del think tank New America ed ex direttore della politica antiterrorismo di Facebook.

Internet è solo un pezzo del crescente isolamento della Russia da quando ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio. Il paese è stato in gran parte tagliato fuori dal sistema finanziario mondiale, le compagnie aeree straniere non volano nello spazio aereo russo e l’accesso globale al suo petrolio e gas naturale le riserve sono una questione molto discussa.

La Russia sta pagando un alto costo economico per essere tagliata fuori, l’isolazionismo digitale serve anche gli interessi di Putin. Gli permette di reprimere ulteriormente il dissenso e le informazioni che non seguono la linea del governo. In base a una legge sulla censura approvata la scorsa settimana, giornalisti, operatori di siti web e altri rischiano 15 anni di carcere per aver pubblicato “disinformazione” sulla guerra in Ucraina.

“Sembrerà un ritorno agli anni ’80 per le persone che vissero in quell’epoca“, ha affermato Alp Toker, direttore di NetBlocks, un’organizzazione londinese che tiene traccia della censura su internet.