Il volantino attivato da Expert nei primi giorni del mese di Marzo, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono godere del massimo, con il minimo sforzo, accedendo difatti ai migliori smartphone in circolazione.

La campagna promozionale ricalca esattamente quanto di buono stiamo vedendo nello stesso periodo da Comet, ovvero la disponibilità diretta sul sito ufficiale, oltre che nei vari negozi sul territorio. L’unica cosa da sapere, lo ricordiamo, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, sono sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo (tranne in rari casi).

Expert: ecco quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti del volantino Expert sono assolutamente dietro l’angolo per milioni di utenti, grazie a questa soluzione, infatti, la maggior parte di noi potrà pensare di acquistare un Samsung Galaxy S21 FE, spendendo complessivamente cifre non troppo elevate. Il modello, da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, viene infatti proposto a soli 549 euro, per quanto riguarda la variante no brand con annessa la solita garanzia di 24 mesi.

Tutte le altre offerte del volantino, sono legate a smartphone più economici, ma ugualmente interessanti, quali potranno essere Oppo A94, TCL 20Y, Realme GT Neo 2, Vivo Y33s o Motorola E20. Se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordando che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, non dovete fare altro che premere il seguente link ed iniziare sin da subito a risparmiare al massimo.