Il volantino Carrefour vuole attirare più utenti possibili nei vari negozi sul territorio italiano, per questo motivo ha lanciato una campagna promozionale che sembra essere tra le migliori del periodo, data infatti la possibilità di scoprire grandi prezzi, sui migliori prodotti.

Gli acquisti, tuttavia, non potranno in nessun modo essere completati da altre parti che non siano i negozi fisici, lo ricordiamo, sebbene siano rispettate tutte le condizioni di base: garanzia di 24 mesi e no brand per la telefonia mobile. Coloro che invece vorranno pagare a rate, ricordiamo che al superamento dei 199 euro di spesa è comunque presente il Tasso Zero.

Carrefour: offerte e prezzi con tantissimi sconti da non perdere

La Festa del Papà è ormai dietro l’angolo, il 19 marzo si avvicina, per questo motivo anche Carrefour ha pensato di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale che permettesse di acquistare un prodotto in regalo, senza spendere cifre troppo elevate.

All’interno del volantino troviamo infatti uno smartwatch di un brand pressoché sconosciuto, in vendita addirittura a soli 17,30 euro. Consapevoli che una simile festa, in genere almeno, non porta ad una spesa onerosa da sostenere, appare sin da subito come la più rapida occasione per spendere poco, accontentare le esigenze tecnologiche del genitore, e renderlo ovviamente molto felice.

Per conoscere da vicino tutti gli sconti del volantino, scoprendo anche quali sono i prezzi più bassi da saper cogliere al volo, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che trovate inserite a questo indirizzo.