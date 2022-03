Un booster di un razzo cinese è in procinto di sbattere contro il lato della luna il 4 marzo, ha confermato un team dell’Università dell’Arizona.

In una dichiarazione il razzo era stato originariamente originariamente scambiato per il Falcon 9, ma da allora è stato scoperto che in realtà si trattava di un booster cinese lanciato nell’autunno del 2014.

Gli studenti dell’UArizona nel laboratorio Space Domain Awareness dell’università presso il Lunar and Planetary Laboratory hanno studiato il corso e la rotazione di quella che chiamano “spazzatura spaziale“, che hanno confermato essere il razzo cinese, si legge nella dichiarazione.

“Abbiamo preso uno spettro (che può rivelare la composizione materiale di un oggetto) e lo abbiamo confrontato con i razzi cinesi e SpaceX, e corrisponde al razzo cinese“, ha affermato Vishnu Reddy, professore associato dell’UArizona, che co-guida lo Space Domain. “Queste sono le migliori prove ottenibili a questo punto“.

Che fine farà il razzo

Il team stima che il booster del razzo cinese colpirà da qualche parte all’interno o vicino al cratere Hertzsprung sul lato opposto della luna, ha osservato l’università.

“Sono sbalordito dal fatto che possiamo dire la differenza tra i due razzi e confermare quale arriverà ad impattare sulla lun. Le differenze che vediamo sono principalmente dovute al tipo di vernice utilizzata da SpaceX e dai cinesi“, ha affermato Adam Battle, uno studente laureato che studia scienze planetarie all’UArizona.

Le 3 tonnellate di spazzatura spaziale potrebbero creare un cratere quasi di 100 metri di diametro, ha riferito la NBC Connecticut.

Hanno continuato dicendo che il razzo rimanente si schianterà sulla luna a 5.800 mph, “lontano dagli occhi indiscreti dei telescopi“, poiché non sarà in grado di essere visto. Potrebbero essere necessarie settimane o mesi per confermare l’impatto attraverso le immagini satellitari, ha affermato la NBC Connecticut.

Ora, gli esperti dicono che non sono esattamente sicuri di chi ritenere responsabile del razzo diretto verso la luna.

“Non è un problema di SpaceX, né è un problema della Cina. Nessuno è particolarmente attento a cosa fanno con la spazzatura in questo tipo di orbita“, ha detto il localizzatore di asteroidi Bill Gray, secondo NBC Connecticut.

La luna dovrebbe essere colpita dal razzo il 4 marzo.