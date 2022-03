Lee Jung-Jae e Jung Ho-Yeon, due delle star di “Squid Game“, hanno fatto la storia agli Screen Actors Guild Awards di domenica sera, diventando i primi attori di uno spettacolo in lingua non inglese a vincere le rispettive categorie.

Lee ha vinto l’eccezionale interpretazione di un attore in una serie drammatica, mentre Jung ha ricevuto lo stesso premio ma per l’attrice.

“È davvero enorme quello che è successo a me”, ha detto Lee nel suo discorso di accettazione. “Grazie al pubblico per tutto il tuo amore per Squid Game.'”

Nel suo discorso, Jung ha ringraziato gli altri attori nella stanza. Sul tappeto rosso, Lee ha parlato dell’importanza di essere riconosciuto dagli altri attori.

“In Corea, abbiamo un piccolo premio che viene dato agli attori in Corea, ed è molto ambito. Ogni attore vuole riceverlo“, ha detto. “Essere qui per una sessione di premiazione votata da attori americani, siamo estremamente onorati ed estremamente felici di essere qui“.

Non e’ solo una questione di premi

Quando è stato presentato in anteprima su Netflix lo scorso autunno, la serie drammatica e thriller sudcoreana è diventata un successo diventando una delle serie più viste della piattaforma di streaming di sempre.

Le vittorie di “Squid Game” continuano un’entusiasmante serie di rappresentazioni coreane ai SAG Awards e a Hollywood in generale. Nel 2020, “Parasite” ha iniziato la sua storica stagione di premi dopo aver vinto il SAG Award come miglior ensemble.

Il film ha ottenuto importanti vittorie agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regista. Ma a differenza di “Squid Game”, nessuna delle star di “Parasite” ha ricevuto nomination come attore, parte di una lunga storia di cancellazione asiatica a Hollywood.

I riconoscimenti di “Squid Game”, così come la vittoria del SAG della star di “Minari” Youn Yuh-jung come migliore attrice non protagonista l’anno scorso, hanno iniziato a ribaltare qualsiasi previsione, il che si spera significherà un maggiore riconoscimento individuale per gli attori coreani e asiatici.