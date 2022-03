Carrefour asseconda il più possibile le richieste dei consumatori nazionali, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, ma con la quale si ha la possibilità di accedere ad ottime riduzioni di prezzo, attivate sia su smartphone, che prodotti di elettroni generale.

Il volantino che abbiamo deciso di raccontarvi, non presenta limitazioni territoriali importanti, ciò sta a significare che i prodotti possono essere acquistati ovunque si vuole in Italia, senza distinzioni territoriali di alcun tipo. In parallelo, è bene ricordare che ogni ordine prevede la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, con annessa la possibilità di approfittare della variante no brand, per la solta telefonia mobile.

Carrefour: offerte così non si erano mai viste prima

All’interno del volantino Carrefour si trova la singola possibilità di acquisto di un modello comunque interessante, nonostante un prezzo di vendita di circa 119 euro. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9AT, disponibile alle caratteristiche già raccontate, ovvero no brand e con garanzia di 24 mesi, ma anche con 64GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

L’aspetto più allettante del dispositivo è sicuramente rappresentato dalla batteria da 5000mAh, un componente che lo trasforma in un vero e proprio battery phone dalle prestazioni interessanti, nonché comunque dotato di un display IPS LCD abbastanza ampio, da 6,53 pollici di diagonale. Per avere sott’occhio anche le restanti offerte del volantino Carrefour, non dimenticatevi comunque che potrete acquistare i prodotti solo in negozio, collegatevi al sito ufficiale.