La famosa applicazione WhatsApp garantirà a tutti i suoi utenti mobile un aggiornamento che estenderà le potenzialità di utilizzo con nuove opzioni multimediali e grafiche .

Una serie di update intelligenti sono stati individuati dai tester nell’ottica degli utilizzatori Wndows ed iOS. Le novità sono a dir poco interessanti.

WhatsApp: aggiornamento Android, iOS e Windows con grandi novità in vista

La versione 22.4.75 configura un aggiornamento WhatsApp dalle opzioni particolari. Mentre da Menlo Park arriva l’annuncio delle nuove immagini profilo le chat acquistano ulteriore potenziale con la riproduzione dei messaggi vocali in background su iOS ed il sistema di suggerimento emoji su Windows.

La prima modifica per il segmento mobile degli users Apple consente di gestire in maniera molto efficace il multitasking. In contesti specifici la funzione riveste particolare importanza. Si pensi, ad esempio, ai musicisti che avranno l’opportunità di ascoltare in background arrangiamenti e basi musicali. Una novità che seguita il recente annuncio della feature che consente di gestire agevolmente pause e riprese in fase di registrazione dei vocali.

In ottica WhatsApp Desktop, invece, il canale beta fornisce info essenziali sul sistema di suggerimento rapido emoji. La versione individuata con numero 2.2206.1.0 include infatti la possibilità di accedere ad ulteriori opzioni grafiche. Basta digitare il simbolo dei due punti e digitare quindi una parola. Le emoji appariranno man mano che il testo acquista sostanza mostrando faccine pertinenti. Funzione già disponibile per WhatsApp Web ed ora prevista in arrivo anche nell’app standalone UWP.

Vogliamo ricordare che è possibile accedere al canale WhatsApp Beta da Windows scaricando l’app dal Microsoft Store. Disponibile gratuitamente sia per sistemi Windows 11 che Windows 11 attraverso il presente link.