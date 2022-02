Mentre si resta in attesa delle reazioni ai messaggi e degli altri aggiornamenti minori il team di WhatsApp avvicina l’app a Facebook con una funzione inedita. Si tratta di un’opzione che consente di espandere le possibilitàè di personalizzazione del profilo.

Secondo quanto conferito da chi per primo ha analizzato la nuova Beta si tratterebbe di immagini profilo aggiuntive. Vi si è accesa qualche lampadina? Ecco quanto hanno scoperto quelli di WaBetaInfo dalla Beta 22.4.0.75 per dispositivi iOS.

WhatsApp Beta: queste immagini sono come quelle di Facebook

Arrivano le foto di copertina. Non solo, quindi, le immagini personali in primo piano ma anche un nuovo background per estendere al massimo la customizzazione del proprio profilo. Chiara la replica delle funzionalità avutesi per Facebook verso cui il team Meta sembra sempre più orientato anche in ottica messaggistica.

Dalle prime analisi risulta chiara la presenza dell’opzione. Un nuovo pulsante fotocamera dentro le Impostazioni personali non lascia spazio ad alcun dubbio. Lo spazio dedicato consentirà di definire un’immagine di sfondo al di sopra di quella del profilo. Potremo selezionare un’immagine dalla nostra galleria oppure scattare una foto per applicare l’immagine al momento.

Al momento la funzione sembra però esclusivo appannaggio della vrsione WhatsApp Business senza alcun riferimento alle versioni puramente consumer dell’app. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di ottenere un’espansione verso tutte le categorie d’utenza. Ottima l’intenzione di consegnare maggior visibilità alle aziende ma è chiaro che Meta muove per l’uniformità delle sue piattaforme. Ampio successo, in tal senso, anche negli spazi personali.

Al momento poche informazioni di carattere ufficiali. Torneremo ad aggiornarvi al riguardo non appena possibile. Restate sintonizzati per ulteriori notizie.