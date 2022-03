Crisi Ucraina: compagnie telefoniche solidali, ecco le iniziative proposte

Al fine di aiutare l’Ucraina riducendo le tariffe, “date le recenti notizie e considerato il valore, in particolare in questo momento, del poter mantenere collegamenti con amici e familiari”, Iliad e WindTre hanno scelto di correre in soccorso della crisi ucraina. Anche Fastweb e Spusu contribuiranno azzerandoli, mentre TIM e Sky WiFi lanceranno grandi iniziative.

Iliad ha ridotto del 60% le tariffe voce verso fissi e mobili in Ucraina per tutti i suoi utenti fino al 30 aprile 2022. Così facendo, il costo passa da 0,57 euro a 0,21 euro al minuto.

WINDTRE è “vicina ai propri clienti di nazionalità ucraina, con un piccolo gesto, permette loro di continuare a comunicare con familiari e amici in questa situazione di emergenza”. Come? Mettendo a disposizione fino al 6 marzo 2022 minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar .

Fastweb ha comunicato: “A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina. Tale iniziativa entra in vigore da oggi.”