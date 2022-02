Non si contano al giorno d’oggi gli episodi di infedeltà in rete. Su WhatsApp, stando almeno a quelle che sono le cronache quotidiane, avvengono numerosi tradimenti delle relazioni amorose. Dinanzi a sospetti o a prove fondate, non c’è da sorprendersi se gli utenti si rivolgono proprio alla piattaforma di messaggistica.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Per evidenziare i sospetti o anche per ricercare le stesse prove relative all’infedeltà, gli utenti si affidano proprio a WhatsApp ed alla lettura delle chat dallo smartphone del proprio lui o della propria lei.

Nel corso delle ultime settimane è apparso evidente però una questione relativa all’utilità di questo sistema. La considerazione in questo senso è molto semplice ed istantanea: tutti coloro che hanno qualcosa da nascondere, proprio per evitare ogni qual genere di sospetto, tendono ad eliminare ogni messaggio incriminato al fine di non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

Tra gli stessi utenti di WhatsApp si sta quindi venendo a diffondere un secondo metodo, relativo alla piattaforma desktop WhatsApp Web.

Grazie alle nuove funzioni per il servizio desktop della chat, gli utenti di WhatsApp hanno la possibilità di condividere e sincronizzare le loro conversazioni dallo smartphone ad un pc. Agli utenti, per leggere con costanza le chat del partner, basterà quindi avere il pieno possesso dello smartphone altrui per pochi secondi, un pc e dar vita alla sincronizzazione delle conversazioni.

Per creare una copia delle conversazioni basterà andare nel menù Impostazioni della chat. Attraverso questo sistema inoltre le chat saranno anche aggiornate in tempo reale.