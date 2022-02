Oppo ha annunciato il suo primo tablet. Oppo Pad sarà inizialmente disponibile solo in Cina ma potrebbero esserci dei cambiamenti considerata la collaborazione tra Oppo e OnePlus. Non ci sono prove reali sull’esistenza di questo tablet, ma se fosse tutto vero è proprio ciò di cui l’ecosistema Android potrebbe aver bisogno.

L’ipotesi di un tablet OnePlus è stata più volte ribadita negli ultimi anni. Dal momento che OnePlus ha sostanzialmente colmato il divario concerne il budget sempre esistito tra i dispositivi Android, in molti sperano che prima o poi l’azienda dia una svolta anche in questo settore. OnePlus si è sempre distinta per la capacità di rilasciare smartphone in un tempo limitato, potrebbe accadere la stessa cosa con un ipotetico tablet.

Il tablet di cui si parla online si suppone includa anche uno stilo e una tastiera compatibile. I flagship proposti da OnePlus spesso richiamano quelli di Oppo della stessa generazione. Potrebbero esserci degli aspetti in comune anche tra prossimi dispositivi di qualsiasi genere e – ipoteticamente – un tablet. I dettagli differiscono sempre soprattutto per quanto riguarda la fotocamera. Ad esempio, OnePlus 8 Pro condivideva molti aspetti con l’Oppo Find X2 Pro, il 9 Pro aveva molto in comune con l’X3, il Nord condivideva le specifiche e il design con Find X2 Pro. E così via. OnePlus sembra discostarsi sempre più dall’hardware adottato dalla controparte, ed è questo trend che potrebbe indicare l’arrivo dei primi tablet dell’azienda.

OnePlus

Oppo Pad si ispira in parte al design dai tablet Apple più popolari, condividendo una forma simile con un display ricurvo, cornici uniformi. Sebbene Oppo disponga la sua fotocamera in una posizione di gran lunga migliore. Anche se, i tablet sono spesso usati in orizzontale. Secondo le voci su questo nuovo dispositivo, il nuovo tablet esegue ColorOS 12 (che sarebbe Android 12).

Google e Samsung hanno entrambi rinnovato l’interesse per i tablet Android dopo anni trascorsi ai piedi dell’iPad dopo la fine del “boom” dei tablet. Probabilmente Google sarebbe disposta a dare una mano quando si tratta di marketing, promozioni e forse anche partnership sui canali di vendita al dettaglio per nuovi tablet Android.

OnePlus non partirebbe esattamente da zero su un tablet né in senso software né hardware, ma lavorare su una categoria di prodotti completamente nuova potrebbe aiutare a scuotere le cose. Con la reputazione di OnePlus in quanto diretto avversario nell’era Pixel, un buon tablet OnePlus potrebbe portare una rinnovata attenzione ai tablet Android nel loro insieme.