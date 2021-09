Con la build finale di Android 12 che probabilmente arriverà nelle prossime due settimane, stiamo iniziando a vedere più produttori di smartphone svelare le loro versioni del software. All’inizio della settimana, Samsung ha aperto il suo programma beta One UI 4 basato su Android 12 e ora Oppo ha annunciato Color OS 12.

Oppo è stata una delle aziende che ha collaborato con Google per portare il programma beta di Android 12 ai possessori di Find X3. Proprio come Google, Oppo sta portando una nuova interfaccia utente su Color OS 12. Ciò include un approccio semplificato con un aspetto più morbido per le icone, insieme a un migliore contrasto e nuove animazioni. Oppo afferma che ci sono 300 nuove animazioni aggiunte a Color OS 12.

Oppo Color OS 12 arriverà prima su Find X3 Pro

Potresti ricordare il tentativo di Apple di offrire agli utenti di iPhone le proprie emoji personalizzate, soprannominate Memoji e Animoji. Samsung ha fatto qualcosa di simile da allora, e ora Oppo sta saltando sul treno con ‘Omoji‘. Si tratta di emoji animati in 3D che possono essere completamente personalizzate, consentendo agli utenti di regolare diversi aspetti dell’emoji come il colore della pelle, degli occhi e persino la forma del naso.

Mentre Samsung ha i suoi pannelli Edge per i numerosi device Galaxy, Oppo utilizza qualcosa chiamato ‘Smart Sidebar‘. Tuttavia, Oppo non ha implementato alcuna nuova funzionalità importante negli ultimi tempi, ma questo sta cambiando con Color OS 12. La società ha confermato che Smart Sidebar 2.0 integra sei diversi strumenti, consentendo un rapido accesso ai tuoi messaggi, impostazioni e altro.

Color Os 12 include tante novità

Un’altra caratteristica interessante in arrivo su Color OS 12 si chiama ‘Interconnessione cross-screen’. Essenzialmente questo ti consente di connettere il tuo smartphone Oppo a un laptop e controllare il tuo device dal tuo laptop. Sembra che sia un po’ simile alla funzione ‘Collegamento a Windows’ disponibile su Android.

Invece di annunciare semplicemente la nuova versione di Color OS senza dare una data, Oppo ha fornito a tutti un piano di aggiornamento. Secondo Oppo, Find X3 Pro Photographer Edition sarà il primo dispositivo a ricevere l’aggiornamento. Arriverà poi il turno del resto della serie Find X3 insieme a OnePlus 9 e 9 Pro ad ottobre.