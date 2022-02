WhatsApp rappresenta ancora il luogo ideale per le fake news e per le conversazioni fasulle. Sulla piattaforma di messaggistica, nonostante la fase discendente dell’emergenza Covid, il tema dei vaccini continua a tenere banco.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

La presenza delle fake news di WhatsApp ha avuto un nuovo picco da quando è stato introdotto l’obbligo vaccinale per i cittadini over 50 sul luogo del lavoro. A tal proposito, gli hacker della rete stanno proponendo alcuni Green Pass (ovviamente finti) al costo di 100 euro a tutti gli scettici del vaccino

I cosiddetti Green Pass rafforzati a 100 euro ovviamente non garantiscono alcuna certificazione verde. A dimostrazione del tentativo di truffa per gli utenti è la richiesta di pagamenti non tracciati.

Le truffe per i lettori, quindi, sono all’ordine del giorno. Obiettivo principale per tutti i malintenzionati in questo caso è quello di estorcere denaro ai no vax ed ai cittadini già scettici verso il vaccino.

Oltre al tentativo di estorcere denaro, gli hacker che si celano dietro questi messaggi desiderano anche entrare in possesso dei dati riservati degli utenti, dati utili non soltanto per la creazione di profili fasulli in rete, ma anche per i servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

Ricordiamo che sul tema del Green pass e delle relative certificazioni, tutte le informazioni da seguire sono quelle relative alle autorità sanitarie nazionali o locali. In caso di messaggi sospetti su WhatsApp è necessario segnalare il tutto ai tecnici della chat.