Il Pixel 6 ha solo pochi mesi, ma sono emerse le prime perdite di design di Pixel 7. Sembra che Google abbia recentemente inviato i file CAD all’azienda di produzione di case, poiché sia ​​Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) che David Kowalski (alias xleaks7) hanno rivelato oggi i rendering di Pixel 7.

Queste perdite di rendering non ufficiali sono in genere basate su misurazioni che Google deve inviare a terze parti affinché gli accessori (come le custodie) siano pronti per le date di rilascio. Ciò significa che mentre la geometria dovrebbe essere precisa al millimetro, aspetti più fini (come materiali, colori o posizionamento degli obiettivi della fotocamera all’interno di un blocco fotocamera) potrebbero comunque essere soggetti a modifiche.

Pixel 7 potrebbe includere alcune sorprese

Anche con queste restrizioni, il quadro generale rappresentato da entrambi i modelli è inconfondibile: il Pixel 7 assomiglia al Pixel 6. Abbiamo adorato il design del Pixel 6, quindi vederlo trasferito al Pixel 7 è il miglior risultato possibile. Si ritiene che il design del prossimo Pixel 6a di fascia media sia simile. Per la maggior parte dei produttori di hardware professionali, avere design simili anno dopo anno è una pratica comune.

Il Pixel 1 XL è stato prodotto da HTC, mentre il Pixel 2 XL è stato prodotto da LG, il che significa che i due telefoni non hanno assolutamente nulla in comune. Con Pixel 3, la produzione è stata esternalizzata a Foxconn, esattamente come con l’iPhone, e nel 2018 Google ha firmato un accordo da 1,1 miliardi di dollari per acquisire gran parte del team di ingegneri di smartphone di HTC. Quindi, per Pixel 5, Google ha deciso di evitare il mercato degli smartphone di punta.

In termini di coerenza, Pixel 6 ha debuttato con il SoC Google Tensor, sviluppato in collaborazione con la divisione Exynos di Samsung. Sappiamo già che un Tensor 2 è in cantiere per Pixel 7. 9to5 Google è stato in grado di portare alla luce alcuni nomi in codice e numeri di modello per il chip, che presumibilmente arriverà insieme a un “Exynos Modem 5300” senza nome.