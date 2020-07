Un’altro duro colpo viene scagliato su Tik Tok, l’App cinese per i video. Da uno dei profili Twitter di Anonymous è stata postata una dura accusa al già tanto chiacchierato social. Di Tik Tok se ne è infatti già parlato lo scorso anno; l’applicazione infatti è da prima diventata molto diffusa per poi sparire a causa della poca chiarezza in merito al trattamento dei dati personali.

Stando alle dichiarazioni del profilo Twitter l’applicazione di origine cinese sarebbe in realtà un malware; questo il post: “Cancellate Tik Tok in questo moneto e se conoscete qualcuno che lo usa, spiegategli che no è nient’altro che in malware nelle mani del governo cinese, intento in una colossale operazione di sorveglianza di massa.”

Anonymous contro Tik Tok

C’è comunque da tenere a mente che Anonymous non indica un unico gruppo ma più forma di attivismo. Sono tanti i singoli utenti, ma anche interi gruppi, che mirano a rendere pubbliche le informazioni considerate riservate da governi e aziende a rifugiarsi dietro questa maschera; non è dunque dato sapere chi sia la fonte originale della notizia.

L’applicazione di ByteDance, che ha la sua sede a Pechino, continua a negare categoricamente qualsiasi collegamento con il governo cinese; tuttavia le accuse inziano ad essere sempre più numerose. Ad oggi però nessuna delle accuse rivolte alla compagnia viene avvalorata da un qualche tipo di prova. Quella dell’utente che si firma con Anonymous, benché rivolta ad una compagnia che ha destato ben più di qualche sospetto, resta quindi una semplice opinione personale.