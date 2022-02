Anche quest anno Vodafone Italia si è confermato come l’operatore migliore del paese in termini di stabilità. velocità ed innovazione di servizio nel comparto mobile. Batte ogni speed test rimanendo uno dei punti saldi dei clienti connazionali per le offerte mobili.

Anche in questo mese di febbraio non si smentisce concedendo una tariffa vantaggiosa al cui interno include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale senza scatto alla risposta

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale senza scatto alla risposta SMS senza fine verso tutti i numeri di rete mobile italiani

verso tutti i numeri di rete mobile italiani 100 Giga di traffico dati alla velocità dle 4G LTE

Il prezzo è davvero sbalorditivo. Scopriamo insieme a chi è rivolta questa straordinaria tariffa.

Vodafone riserva un’offerta davvero speciale ai clienti

Il nome della nuova promozione è Vodafone Special, ora concessa ad un prezzo di appena 7,99 euro al mese. Si tratta di una promo ricaricabile in versione digitale che porta gli iniziali 50 Giga a 100 Giga mensili per sempre con formula di pagamento Smart Pay.

Si tratta di una tariffa operator attack ed è infatti riservata alle sole portabilità da specifici operatori target. La disponibilità nei punti Vodafone è limitata motivo per cui la commercializzazione potrebbe terminare in qualsiasi momento. I clienti iliad, Fastweb e di alcuni Operatori Virtuali come ad esempio LycaMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile devono affrettarsi per non perdere l’occasione.

Esclusi dai termini della promozione i clienti che sono in Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, il second brand ho., BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

In caso di superamento dei limiti di connettività imposti la connessione si blocca. I Giga non utilizzati alla fine del mese non sono cumulabili con quelli del successivo rinnovo. I termini di validità della promozione partono dal 15 Febbraio 2022.