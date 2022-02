CoopVoce: offerte shock con 100GB in 5G e tanto altro ancora

Sono così tanti i gestori in Italia che oggi quando si decide di troncare i rapporti con un provider, ce ne sono tantissimi direttamente dietro la porta. A ritagliarsi un ottimo spazio, a colpi di offerte piene di contenuti e con prezzi molto bassi, sono stati i provider virtuali. Tra questi a spuntare fuori più di tutti è CoopVoce.

Il merito di questo gestore è stato quello di perseverare fin quando non ha raggiunto i propri obiettivi. Questi sono stati raggiunti a colpi di offerte strepitose, proprio come le Evolution che sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Ricordiamo che i prezzi sono molto bassi e che dureranno per sempre non essendo soggetti a rimodulazioni future.

CoopVoce: Le migliori offerte Evolution sono ancora disponibili sul sito ufficiale con i prezzi più convenienti

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS