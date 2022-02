CoopVoce è uno dei migliori gestori grazie alla Evolution da 100 giga

CoopVoce è quel gestore che nessuno si aspettava potesse un giorno diventare uno dei più richiesti in assoluto. Dietro il successo raggiunto da parte del provider virtuale ci sono tanti anni di duro lavoro, i quali spesso sono anche passati in sordina.

Attualmente il merito è delle offerte che sono presenti sul sito ufficiale con tutti i contenuti migliori ma soprattutto con prezzi fuori dalla norma. La gamma in questione prende il nome di Evolution racchiude al suo interno tre promozioni molto simili tra loro per quel che vogliono ottenere. Le soluzioni in questione sono ancora disponibili e lo saranno fino a data da destinarsi. Ricordiamo che non sono soggette a rimodulazioni, per cui i prezzi resteranno bloccati per sempre.

CoopVoce: ecco quali sono le migliori offerte da scegliere dalla linea Evolution

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS