Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone a marchio Motorola. Si tratta del prossimo Motorola Moto G22, del quale sembrano essere emersi design e specifiche tecniche.

Motorola Moto G22: ecco il presunto design e le specifiche tecniche

Qualche tempo fa è comparso in rete un nuovo smartphone a marchio Motorola con il nome in codice Hawuaii+. Quest’ultimo dovrebbe essere il prossimo Motorola Moto G22 e, in queste ore, il leaker Evan Blass ha postato un’immagine render e alcune presunte specifiche di questo dispositivo.

Stando a quanto riportato, questo device avrà sulla parte frontale un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz e con un foro centrale per la fotocamera anteriore da 16 MP. La parte posteriore avrà invece un modulo fotografico con tre fotocamere poste sul lato sinistro e il logo dell’azienda posizionato al centro.

Nello specifico, dovrebbero esserci un sensore primario da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sotto alla scocca sembra poi che troveremo un SoC MediaTek, cioè il MediaTek Helio G37 con almeno 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La batteria avrà una capienza di 5000 mAh, mentre il software installato dovrebbe essere Android 12 già al lancio. Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Motorola Moto G22 dovrebbe partire da circa 200 euro.

Staremo a vedere se emergeranno ulteriori dettagli. Vi ricordiamo però che i rumors di qualche tempo avevano suggerito la presenza di un display con tecnologia IPS LCD.