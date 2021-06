Uno dei prossimi smartphone che presenterà il colosso sudcoreano Samsung è il Samsung Galaxy S21 FE e in molti lo stanno aspettando con ansia, visto l’ottimo risultato ottenuto con il suo predecessore Galaxy S20 FE. Il suo debutto ufficiale sul mercato sembra essere ormai quasi alle porte dato che, nel corso delle ultime ore, sono arrivate le immagini renders di Evan Blass.

Samsung Galaxy S21 FE: eccolo nei renders di Evan Blass

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Evan Blass ha pubblicato in rete le immagini renders del prossimo device di casa Samsung, dandoci quindi un’ulteriore conferma riguardo al possibile aspetto estetico. Come è possibile osservare, il prossimo Samsung Galaxy S21 FE si ispirerà al design dei fratelli maggiori Galaxy S21.

Sulla parte posteriore dello smartphone saranno infatti presenti tre fotocamere posteriori poste allo stesso modo degli attuali S21. La backcover (presumibilmente realizzata in plastica o Glastic), in particolare, si distinguerà per le sue colorazioni, ovvero nero, bianco, viola e verde oliva. Sulla parte frontale viene poi confermata la presenza di un ampio display piatto con un foro centrale per la fotocamera e con le cornici piuttosto sottili.

Vi ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S21 FE potrà vantare una scheda tecnica decisamente interessante. Sotto al cofano ci sarà ad esempio il potente processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm e sarà accompagnato da diversi tagli di memoria. Il display, poi, sarà un SuperAMOLED da 6.4 pollici di diagonale e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Non mancherà, infine, una batteria piuttosto capiente da 4500 mAh.