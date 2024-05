A quanto pare un mega leak ha svelato tutti, ma proprio tutti, i piani di Dell in merito la fascia mobile dei suoi PC, sembra infatti trapelata in rete una grafica che annuncia tutti progetti dal punto di vista hardware della società, dedicati ai portatili Dell XPS 13 “Tributo” che, attualmente in commercio nella versione con CPU Intel Meteor Lake-H ma che saranno disponibili, a partire dal mese di giugno in nuove varianti basate sui processori Qualcomm Snapdragon X Plus ed Elite.

Un’immagine dice tutto

All’interno del documento emerge che arriveranno dei laptop basati su ogni CPU mobile presente in commercio: Intel Lunar Lake, Arrow Lake, Panther Lake, Nova Lake, chip AMD Ryzen non ben specificati e infine SoC Qualcomm Snapdragon X di seconda e di terza generazione.

Emerge la roadmap

Come potete vedere dall’immagine presente in alto la roadmap di Dell è ben delineata e vede l’arrivo di numerosi prodotti che includeranno i nuovi processori di Intel e Qualcomm in svariate versione abbinati alle schede RTX di Nvidia della serie 40 e probabilmente della serie 50 che però non sono ancora meglio specificate.

Nel dettaglio da documento emergono anche le finestre di lancio di alcuni processori, eccole qui:

Settembre 2024 – Lunar Lake-MX

Gennaio 2025 – Arrow Lake

Luglio 2025 – Qualcomm Oryon V2 (Snapdragon 2a gen)

Ottobre 2026 – Panther Lake e Nova Lake

Ottobre 2027 – Qualcomm Oryon V3 (Snapdragon 3a gen)

Si tratta di un leak decisamente corposo che al netto non solo svela i piani di Dell ma anche quelli di Qualcomm, Intel e Nvidia dal momento che da dei riferimenti sull’arrivo commerciale delle prossime versione delle componenti hardware che sono in fase di progettazione, ovviamente il tutto al netto di possibili ritardi di sviluppo e produzione legati a imprevisti imprevedibili.

Non rimane dunque che attendere, indubbiamente l’esordio dei processori Qualcomm Snapdragon X fa gola oltremodo a tutti coloro che attendono da tempo.