Gli sconti che Bennet ha deciso di attivare nel periodo corrente, possono davvero far risparmiare molto più del previsto i vari utenti che decidono di avvicinarsi all’ottima campagna promozionale, grazie a prezzi decisamente più bassi del normale.

Tutti coloro che vorranno affidarsi al volantino, devono comunque sapere che gli acquisti saranno effettuabili in esclusiva nei singoli punti vendita, senza differenze territoriali o regionali. I prodotti sono al solito distribuiti sbrandizzati, e prevedono anche la garanzia legale della durata complessiva di 2 anni, con validità dalla data effettiva d’acquisto.

Bennet: annunciati nuovi sconti speciali

La spesa da Bennet è davvero ridotta ai minimi termini, grazie all’ultimo volantino, infatti, gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone del calibro del Samsung Galaxy S20 FE, quindi assolutamente interessante con prestazioni adeguate alla fascia di prezzo di appartenenza dei 399 euro (poiché integra le medesime specifiche del Galaxy S20, con la sola aggiunta del processore di Qualcomm), nella sua variante completamente sbrandizzata.

Per gli utenti che invece sono alla ricerca di un livello di risparmio ancora maggiore, ecco arrivare il Samsung Galaxy A12, il prodotto è commercializzato alla cifra finale di soli 169 euro, ed è da consigliare sopratutto per la presenza dell’ottima interfaccia grafica dell’azienda sudcoreana. Per le altre offerte del volantino Bennet, ricordatevi di collegarvi quanto prima a questo indirizzo, potrete scoprire in esclusiva tantissimi sconti e prezzi da non perdere assolutamente, anche di altre categorie merceologiche.