Gli sconti fissi attivati da Trony con il nuovo volantino, permettono agli utenti di fare praticamente ciò che vogliono, godendo difatti di riduzioni importanti su ogni singolo prodotto, senza dover limitare le scelte a specifiche aree o categorie merceologiche.

Coloro che vorranno a tutti gli effetti avvicinarsi alla campagna, devono comunque sapere che gli sconti sono stati attivati solamente in negozio, in questo modo sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per godere delle medesime riduzioni. La garanzia di 24 mesi è presente per ogni acquisto, in aggiunta tutti gli smartphone sono completamente no brand.

Trony: tutte le migliori occasioni del 2022

Le occasioni del volantino Trony sono assolutamente interessanti, con queste nuove offerte gli utenti hanno la possibilità di approfittare di alcuni prodotti effettivamente mai inclusi nelle precedenti campagne promozionali, riuscendo a spendere pochissimo.

Con scadenza fissata al 9 marzo 2022, infatti, la soluzione corrente prevede la possibilità di ricevere il 50% di sconto su ogni singolo acquisto effettuato; per approfittare del meccanismo, infatti, basterà recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello due prodotti con prezzo differente di almeno 5 euro.

Fatto questo, nel momento in cui ci si recherà in cassa, si avrà diritto a godere di una riduzione del 50% sul prezzo del meno caro della coppia. E’ bene ricordare che lo sconto sarà immediato, non verranno emessi buoni o rimborsi con valuta postuma all’effettiva data d’acquisto. Per scoprire le offerte del volantino Trony, consigliamo il collegamento al sito ufficiale.