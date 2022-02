Gli smartphone rappresentano la categoria di prodotti più richiesta e desiderata dagli utenti di tutto il mondo, ecco perché il volantino Unieuro risulta essere ricchissimo di soluzioni in grado di spingere il cliente ad avvicinarcisi, risparmiando molto più del previsto.

La campagna promozionale che potete trovare elencata nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, alla stessa stregua del sito ufficiale di Unieuro. Per valorizzare la consegna a domicilio, ecco arrivare anche la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, cosa volere di più?.

Unieuro: le nuove offerte non hanno assolutamente rivali

Se volete spendere poco dovete recarvi quanto prima da Unieuro, all’interno del nuovo volantino si possono trovare le migliori occasioni del periodo, con le quali gli utenti hanno difatti la possibilità di accedere anche a smartphone di fascia alta, a prezzi complessivamente accessibili, ed accettabili.

I modelli più in voga del periodo sono tutti legati al brand Samsung, per questo motivo troviamo galaxy S21 a 679 euro, Galaxy S21 FE a soli 549 euro, come anche un Galaxy S21+ a ben 799 euro. Al netto delle soluzioni appena descritte, segnaliamo comunque la presenza di una promozione decisamente interessante, che prevede la possibilità di ricevere coupon del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa; questo indipendentemente dalla tipologia del prodotto, o dalla sua categoria merceologica, i buoni potranno poi essere spesi a partire dal mese successivo. Il volantino Unieuro lo potete sfogliare direttamente qui.