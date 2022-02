Nonostante il fatto che Apple non abbia ancora confermato nulla, è ampiamente previsto che la società ospiti un evento primaverile il prossimo mese. Si prevede che Apple utilizzerà questo evento per svelare un nuovo iPhone SE e iPad Air, ma ci sono state anche voci sul lancio di nuovi MacBook. In sintesi, sembra che l’evento di rivelazione di Apple sarà pieno zeppo di annunci.

Con la possibilità che i nuovi MacBook Pro M2 con CPU vengano presentati a questo spettacolo, c’è motivo per cui i fedeli di MacBook si entusiasmano. Tuttavia, oggi abbiamo appreso che il MacBook Pro da 13 pollici riprogettato di Apple potrebbe non sembrare molto diverso dal suo predecessore. Se ti aspettavi un nuovo MacBook da 13 pollici con un nuovo design intrigante, potresti voler mitigare le tue aspettative per ora, perché non è quello che riceveremo, secondo un recente rapporto.

MacBook Pro M2 potrebbe essere presentato a breve

Questa informazione proviene da MacRumors, che ha parlato con una “fonte precedentemente affidabile con stretti legami con la catena di approvvigionamento di Apple”. Quella fonte afferma che il prossimo MacBook Pro da 13 pollici di Apple non avrà un design significativamente diverso rispetto al MacBook Pro da 13 pollici che avremo. In effetti, il nuovo MacBook Pro dovrebbe avere lo stesso design dell’ultimo.

Ciò, in modo critico, suggerisce che la Touch Bar rimarrà sul prossimo MacBook Pro da 13 pollici e che la CPU M2 che alimenta il PC sarà la caratteristica chiave di vendita del nuovo laptop. In effetti, se Apple non apporta modifiche all’aspetto del MacBook, il chip M2 sarà l’unica caratteristica di vendita principale del MacBook Pro da 13 pollici.

Sia il MacBook che l’iPhone hanno display con tacche. Secondo MacRumors, il prossimo MacBook da 13 pollici mancherà anche di un display ProMotion con tacche, contrariamente alla credenza popolare. Quando l’anno scorso Apple ha aggiornato i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, entrambi avevano display ProMotion con la caratteristica tacca dell’iPhone per l’alloggiamento della fotocamera frontale, ma sembra che Apple non sia pronta per equipaggiare il MacBook da 13 pollici Pro con un tale display ancora.