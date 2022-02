Anche per il 2022 Netflix ha pensato ad una serie di importanti novità sul fronte delle serie tv e dell’intrattenimento. Nei prossimi mesi, gli utenti della piattaforma streaming attenderanno grandi novità come la prossima stagione di Stranger Things e la stagione conclusiva di Better Call Saul. A caratterizzare i palinsesti però ci potrebbe essere anche un’ultima novità per La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

Come noto, la serie tv spagnola, divenuta un fenomeno in tutto il mondo, si è conclusa con la sua quinta stagione. In tal senso, gli ultimi episodi trasmessi nel mese di Dicembre hanno completato il corso già inaugurato lo scorso settembre con i primi cinque episodi della stagione conclusiva.

Proprio il successo globale de La casa di carta unito ad un seguito del pubblico costantemente più alto stanno spingendo Netflix a valutare la produzione di alcuni spin off nel corso dei prossimi mesi.

Una prima proposta parallela alla serie tv spagnola potrebbe essere uno spin off caratterizzato sulla figura di Berlino, uno dei protagonisti più amati de La casa di carta. Netflix ha già messo in cantiere questo progetto, anche se ad ora c’è il massimo riservo sul titolo. In caso di produzione accelerata, è possibile anche l’arrivo dei primi episodi già nel corso del 2022.

Con lo spin off dedicato a Berlino si conferma la volontà di Netflix di puntare sempre di più sulle grandi produzioni originali come E’ stata la mano di Dio e Don’t look up.