Il giorno di San Valentino è tradizionalmente il giorno degli innamorati. Anche in queste ore dove l’amore è celebrato nella sua massima espressione, tanti utenti di WhatsApp saranno impegnati nel controllare compulsivamente i messaggi dei loro partner in chat.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Il desiderio di spiare i messaggi del partner nasce dall’evidenza circa la crescita esponenziale dei momenti d’infedeltà in rete. Molte persone, per avere sempre garanzie sul rapporto d’amore si affidano alla lettura delle conversazioni sullo smartphone del proprio lui o della propria lei.

In alcuni casi, spiare il partner direttamente dallo smartphone altrui porta a buoni risultati. In altre circostanze, invece, questo metodo non è particolarmente efficace. C’è da sottolineare infatti che chi ha qualcosa da nascondere tende di sua natura ad eliminare ogni contenuto sospetto per non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

In queste circostanze può essere particolarmente efficace un secondo metodo, in molte circostanze più efficace rispetto al primo. Questa tecnica prevede l’utilizzo del servizio desktop WhatsApp Web.

Grazie all’estensione desktop della piattaforma di messaggistica, gli utenti hanno la possibilità di sincronizzare tutti i messaggi da uno smartphone ad un dispositivo fisso. In base a questa dinamica, agli utenti basta avere il pieno possesso dello smartphone del partner anche per pochi secondi per far partire la sincronizzazione dei messaggi.

La sincronizzazione per essere effettiva deve partire dal menù Impostazioni della chat. Grazie a questo metodo alternativo su WhatsApp, gli utenti potranno leggere tutte le chat del partner anche in tempo reale.