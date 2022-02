Fra i vari operatori telefonici in Italia, Iliad si è da poco aggiunta nel settore della telefonia di rete fissa. Da poche settimane, infatti, l’operatore francese ha lanciato ufficialmente la sua prima offerta fibra denominata Iliadbox. Tuttavia, sono già iniziate le prime problematiche e polemiche. Il Codacons, in particolare, ha accusato Iliad. Il motivo risiederebbe nell’ingannevole pubblicità e nelle informazioni poco chiare riguardanti la nuova offerta.

Il Codacons accusa Iliad: offerta fibra Iliadbox sarebbe ingannevole e poco chiara

Il noto operatore telefonico francese ha debuttato soltanto da poco tempo nel settore della telefonia fissa con la sua offerta Iliadbox, ma sono già spuntati i primi problemi. Il Codacons ha infatti da poco presentato richiesta ad Agcom e ad Antitrust per effettuare delle sanzioni contro Iliad. Il motivo, come già accennato, risiederebbe nelle informazioni poco chiare riguardanti la nuova offerta fibra, soprattutto per quanto riguarda i vincoli di durata nel tempo.

Codacons ha infatti così dichiarato: “È evidente come ci siano delle omissioni informative piuttosto rilevati, alle quali il consumatore non pone attenzione poiché attirato dal claim ‘per sempre’ e da ‘senza vincoli‘. L’offerta copre solo la tariffa mensile, e non l’extra bundle e le caratteristiche tecniche come la velocità o la capacità. Inoltre, l’offerta è per sempre a condizione che resti attiva anche la sim mobile associata ed il metodo di pagamento“.

L’operatore telefonico francese Iliad, però, ha subito risposto alle accuse: “Abbiamo comunicato in modo chiaro e trasparente verso i nostri clienti. Raccogliamo ogni spunto che riteniamo utile a migliorare“.