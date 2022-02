Gli utenti che sono soliti acquistare da comet, potranno effettivamente fare i conti con una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni e di prezzi sempre più bassi, tra i quali troviamo anche prodotti dalla qualità decisamente più alta del previsto.

Il volantino riparte esattamente da dove ci eravamo fermati nel corso delle ultime settimane, ovvero grande disponibilità sul territorio nazionale; ricordate infatti che tutti i prodotti possono essere tranquillamente acquistati in ogni negozio in Italia, senza vincoli di alcun tipo, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che decideranno di avvicinarsi a questa seconda opzione, devono ad ogni modo fare i conti con il pagamento delle spese di spedizione per la consegna diretta presso il proprio domicilio.

Comet: le migliori offerte dell’ultimo periodo

Con il volantino comet gli utenti si sono effettivamente ritrovati a poter spaziare tra alcuni dei migliori dispositivi in commercio, spendendo cifre ridotte rispetto ai listini del medesimo periodo. Osservando ad esempio i top di gamma, troviamo prima di tutto l’ottimo Apple iPhone 13, il più recente rappresentate della serie di fascia alta dell’azienda di Cupertino, acquistabile con un esborso finale di soli 829 euro (per la variante che prevede 128GB di memoria interna). In parallelo, dall’altra parte della barricata, ecco arrivare Galaxy S21 FE e Galaxy Z Flip3, entrambi in vendita a 599 e 799 euro.

Non mancano chiaramente anche modelli decisamente più economici, quali possono essere Vivo V21 o Vivo Y21s, passando anche per Oppo Find X3 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S o Redmi 9AT. Se volete i migliori sconti, dovete iscrivervi subito a questo indirizzo.