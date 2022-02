Un nuovo elenco di smartphone quasi gratis si apre all’interno del medesimo volantino di Coop e Ipercoop, promettendo all’utente finale un risparmio decisamente insperato su alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Con la campagna promozionale corrente, ad ogni modo, tutti hanno la possibilità di accedere ai medesimi prezzi, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ricordando infatti che gli sconti non sono stati attivati online sul sito ufficiale. In aggiunta, coloro che supereranno i 199 euro di spesa, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere i migliori codici sconto Amazon sul vostro smartphone.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte sono nel volantino

Le nuove offerte racchiuse all’interno del volantino Coop e Ipercoop promettono un forte risparmio per tutti gli utenti che non vogliono spendere più di 229 euro. Il modello di punta dell’intera campagna promozionale è sicuramente il Samsung galaxy A32, questi viene proposto al prezzo finale appunto di 229 euro, garantendo nel contempo l’accesso ad un processore octa-core, ad un display da 6,4 pollici di diagonale (AMOLED ad alta risoluzione), nonchè ad un eccellente comparto fotografico.

Le alternative proposte dalla medesima campagna sono decisamente più economiche, e vanno a coinvolgere soluzioni del calibro di Galaxy A03s, realme 8i ed anche Motorola Moto E40. Tutti i prodotti elencati sono distribuiti a meno di 169 euro, per altre informazioni in merito, non dovete fare altro che aprire subito il link diretto al sito ufficiale delle aziende.